Live-Mitschnitt des Bühnenprogramms "Schmitzenklasse" von Comedian Ralf Schmitz. Der hibbelige Leverkusener mit gefühlten hundert Worten die Minute ist ein Meister darin, sein Publikum in das Bühnenprogramm zu integrieren und spontan auf neue Situationen einzugehen. Den roten Faden bietet diesmal seine Schulzeit, die anscheinend nicht immer ganz einfach war. So hat er gemischte Gefühle, wenn er an seinen Religionsunterricht oder seine Französischlehrerin zurückdenkt.