10 Jahre Dahoam is Dahoam - Die Jubiläumsshow Heute | Bayern | 21:45 - 23:00 Uhr | Show Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Als am 8. Oktober 2007 die erste Folge der Vorabendserie lief, hatte niemand mit einer solchen Erfolgsgeschichte gerechnet. Doch 10 Jahre und rund 2.000 Folgen später ist die bayerische Reihe aus dem fiktiven Dorf Lansing schon lange Kult mit konstant hohen Einschaltquoten im Freistaat geworden. Die Serie - gerne auch einfach DiD genannt - wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Laufzeit: 75 Minuten Genre: Show, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets