Kristina hat sich dazu durchgerungen, Hundt zu sagen, dass er der Vater von Jule ist. Bloß wie? Im Dienst verlangt ein "Doppel-Fall" die volle Konzentration von Kristina. In einem Yoga-Studio wurde eine Kursteilnehmerin mit Blausäure vergiftet. Darüber hinaus wurden in dem Museum, in dem die Ermordete arbeitete, wertvolle Goethe-Briefe gestohlen. Ottner vermutet eine Verbindung zwischen den Taten.