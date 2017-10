Leben und Sterben in L.A. Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:35 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Cop Richard Chance (William L. Petersen) jagt einen Geldfälscher, der seinen früheren Partner auf dem Gewissen hat. Doch sein neuer Kollege John Vukovich (John Pankow) ist mit Richards brutalen und zunehmend ungesetzlichen Methoden nicht lange einverstanden. Original-Titel: To Live and Die in L. A. Laufzeit: 140 Minuten Genre: Krimi, USA 1985 Regie: William Friedkin FSK: 12 Schauspieler: Richard Chance William Petersen Eric Masters Willem Dafoe John Vukovich John Pankow Bianca Torres Debra Feuer Carl Cody John Turturro Ruth Lanier Darlanne Fluegel