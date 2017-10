The Last Stand Heute | VOX | 20:15 - 22:10 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Drogenboss Cortez will nach Mexiko. Grenzkaff-Sheriff Ray Owens (Arnie) hat was dagegen. Außer Ray mischt noch ein altes Eisen mit: Waffenfreak Lewis stiftet seinen "Nazi-Killer", ein 39er-Vickers-MG. Willkommen in Sommerton! Laufzeit: 115 Minuten Genre: Actionthriller, USA 2013 Regie: Jee-woon Kim FSK: 18 Schauspieler: Sheriff Ray Owens Arnold Schwarzenegger Sarah Torrance Jaimie Alexander Cortez Eduardo Noriega Frank Martinez Rodrigo Santoro Burrell Peter Stormare Jerry Bailey Zach Gilford Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets