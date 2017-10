Ein Märchen wie aus 1001 Nacht: Semir und Paul fühlen sich als Geleitschutz für den König des kleinen Zwergstaates Ahjada schon fast als Teil der Palastwache. Doch die beiden kommen schnell wieder auf den Boden der Tatsachen: Der König stirbt bei einem Anschlag und sein Geheimdienstchef Brujan eröffnet eine gnadenlose Hetzjagd auf die vermeintliche Attentäterin. Semir ist jedoch sofort klar: Die junge Dinaj hat nichts mit dem hinterhältigen Mord zu tun. Sie war die Geliebte des Königs und die Mutter seines unehelichen Sohnes. Als sich herausstellt, dass der Chef des Geheimdienstes es auch auf den Thronfolger abgesehen hat, kämpfen Semir und Paul mit allen Mitteln um das Leben des Babys. Doch damit sind die beiden nicht allein: Der Hund des verstorbenen Königs, ein streitbarer Labrador, lässt so gut wie niemanden in die Nähe des Kleinen - mit Ausnahme von Paul! Mit Baby und Hund auf der Flucht, müssen sie auch noch Dinaj aus den Fängen ihrer Landsleute befreien. Denn in ihrer Heimat droht der angeblichen Landesverräterin die Todesstrafe ...