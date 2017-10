Die Sprayerin Nadine Rathmann, genannt Zzizzi, 19 wilde Jahre jung, ist der Shooting-Star am Hamburger Kunsthimmel. Bei der Präsentation ihres neuen Werkes bricht sie mit einer Überdosis Ecstasy im Blut zusammen und stirbt. Dabei hatte sie sich bisher immer strikt gegen Drogen ausgesprochen. War das nur Fassade? Oder hat Crux seiner Ex-Freundin die tödlichen Drogen verabreicht? Denn Crux, der Anführer einer Sprayer-Truppe, hat nicht verkraftet, dass Zzizzi ihn für den Erfolg abgeschossen hat. Während Luís undercover in die Sprayer-Szene eintaucht, nutzt Jan seine Fertigkeiten als Meister-Betrüger, um Zzizzis Galeristin Gesa Valentin und ihren Entdecker, den Kunstlehrer Rüdiger Heinze, aus der Reserve zu locken. Doch dass es so viel kriminelle Energie in der Kunstszene gibt, überrascht selbst einen Verbrecher wie Jan. Unterdessen hat der Fall "Laura Sommer" bei Bea mittlerweile alte Wunden aufgerissen - sie drängt auf Scheidung. Es wird ein Gespräch an neutralem Ort vereinbart, bei dem die Details geklärt werden sollen. Doch der Abend endet für Jan und Bea sehr überraschend...