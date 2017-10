In Flake verteilen die Wikinger die Beute ihrer Seefahrt. Auch Wicki soll seinen Anteil bekommen, der setzt ihn aber als Preis für den Sieger im Wettkampf im Wölfe jagen aus. Am Morgen beginnt der Wettkampf und am Abend gibt es keinen einzigen Wolf mehr in den Wäldern um Flake. Hat Wickie eine bestimmte Absicht verfolgt?