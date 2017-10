Während Bäckereibesitzer Franz Nussreiner bei Sekretärin Stockl seine Frau Nicole als vermisst meldet, macht zur selben Zeit Bäckergeselle Jens Breuer im Verkaufsraum der Großbäckerei eine schreckliche Entdeckung: Die vermisste Nicole ist ermordet worden. Am Tatort stellt Dr. Sabine Eckstein fest, dass die Tote erschlagen wurde. Ein Hinweis des Gesellen Breuer macht die Cops Sven Hansen und Tobias Hartl auf Barbara Hirsch aufmerksam. Laut Breuer soll die Filialleiterin der Bäckerei tags zuvor einen heftigen Streit mit der Toten gehabt haben. Als Fotos eines Privatdetektivs, die der Ehemann der Verstorbenen in Auftrag gegeben hat, auftauchen, kann der wahre Täter schließlich dingfest gemacht werden. Gleichzeitig hängt bei Hartls der Haussegen schief, nachdem Ehefrau Marion ohne Rücksprache mit Hartl eine neue Küche gekauft hat, was auch den Kollegen im Kommissariat nicht verborgen bleibt.