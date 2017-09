Der 13te Krieger Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:20 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Im Jahre 922 nach Christus wird Araberprinz Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas) aus Bagdad verbannt. Mit seinem Diener bricht er in den rauen Norden auf und schließt sich als 13. Krieger zwölf kampferprobten Nordmännern an, die ein Wikingerdorf gegen Menschenfresser beschützen wollen. Original-Titel: The 13th Warrior Laufzeit: 125 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1999 Regie: Michael Crichton, John McTiernan FSK: 12 Schauspieler: Ahmed Ibn Fahdlan Antonio Banderas Buliwyf, der 1ste Krieger Vladimir Kulich Herger, der Fröhliche Dennis Storhøi Helfdane, der Große Clive Russell Skeld, der Abergläubische Richard Bremmer Edgtho, der Schweigsame Daniel Southern Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets