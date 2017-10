The Quest - Der Fluch des Judaskelch Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:05 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Dritter Teil der Trilogie. Flynn Carsen will die Menschheit vor einer Blutsaugerinvasion schützen. Eine Gruppe früherer sowjetischer Geheimdienstler hat den Plan, den Anführer aller Vampire mithilfe eines sagenumwobenen Gefäßes aus dem Totenreich zurückzuholen. Carsen will das Gefäß an sich bringen, bevor die Kriminellen es können. Original-Titel: The Librarian: The Curse of the Judas Chalice Laufzeit: 110 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 2008 FSK: 12 Schauspieler: Flynn Carson Noah Wyle Professor Lazlo / Vlad Bruce Davison Simone Renoir Stana Katic Judson Bob Newhart Charlene Jane Curtin Sergei Kubichek Dikran Tulaine Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets