Die Menschheit hat sich winzige, aber mächtige Feinde geschaffen, die das 21. Jahrhundert entscheidend prägen werden: die sogenannten Superkeime. Wird nichts unternommen, könnten die Superkeime im Jahr 2050 zehn Millionen Tote fordern. Schon jetzt sterben jedes Jahr allein in Europa mindestens 25 000 Menschen an diesen Bakterien. Eine Sendung über den Kampf gegen einen unsichtbaren und lautlosen Feind. Die moderne Medizin ist in Gefahr. Denn ohne Antibiotika gibt es keine Chemo-therapien, keine Transplantationen. Wir schlucken selbst beim kleinsten Schnupfen Antibiotika, die Ärzte verschreiben zu viel. Weltweit wird der Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung noch immer gesteigert. Die Folge: Resistente Keime werden von Tieren auf Menschen übertragen und gelangen auch in die Nahrungskette. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von der vielleicht größten globalen Gefahr dieses Jahrhunderts. Doch gibt es überhaupt noch eine Waffe gegen die resistenten Keime?