Masha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Das Fotoshooting: Mascha hat all ihre Kleider ruiniert. Jeder Stoff hat Löcher. Der Bär möchte die Kleider wieder herrichten, findet aber seine Brille nicht. Und ohne seine Brille bekommt er keinen einzigen Faden durch das Nadelöhr. Auf der Suche nach Bärs Brille findet Mascha einen alten Fotoapparat und schießt witzige Bilder. Schon bald ist jeder genervt von ihr. Mascha hätte lieber einige ihrer Freunde nicht fotografieren sollen. Die Bienen finden das Blitzgerät gar nicht witzig und holen zum Gegenschlag aus. Mascha wird verfolgt und immer wieder fotografiert. Schließlich dienen ihre Fotos einer ermunternden Diashow, die sich die Bienen und all die anderen Waldbewohner ansehen, die Mascha mit ihrem Knipsgerät erschreckte. Original-Titel: Masha & The Bear Untertitel: Das Fotoshooting Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Folge: 8 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets