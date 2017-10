Hubert und Staller werden zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gerufen: Egon Dressels Kellerabteil wurde ausgeraubt. Während Staller prüft, was denn überhaupt gestohlen wurde, findet Hubert in einem Seitengang des Kellers eine tote junge Frau, die offensichtlich erst vor kurzem ermordet wurde. Eine Luxussanierung des Hauses war geplant und Janine Lorenz war eine der letzten Bewohnerinnen.