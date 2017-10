In der Frankfurter Innenstadt wurde die Leiche der Prostituierten Ramona Förster gefunden. Am Tatort treffen Conny Mey und Frank Steier auf ihren Kollegen Seidel, der sie unterstützen soll. Dieser erfährt, dass sich ein ganz ähnlicher Fall sechs Monate zuvor in Offenbach ereignet hat. Conny Mey ist dem Ex-Mann des Opfers auf der Spur. Es geschieht ein weiterer Mord, der den Verdächtigen entlastet.