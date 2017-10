Can a Song Save Your Life? Heute | Pro7 | 20:15 - 22:20 Uhr | Musikkomödie HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Inhalt Die Musikbranche ist wahrlich kein Ponyhof. Das wird sowohl Produzent Dan Mulligan, der nach einem Streit mit seinem Label vor die Tür gesetzt wurde, als auch der jungen Musikerin Gretta mehr und mehr bewusst. Zwar ist sie talentiert, doch in dem harten Business muss sie sich immer wieder hinten anstellen und wartet sehnsüchtig auf den großen Durchbruch. Als das Schicksal die beiden zusammenführt, entsteht ein ungewöhnliches Zweckbündnis – für das der kommerzielle Erfolg nicht so wichtig ist wie die Liebe zur Musik… Original-Titel: Begin Again Laufzeit: 125 Minuten Genre: Musikkomödie, USA 2013 Schauspieler: Gretta Keira Knightley Dan Mulligan Mark Ruffalo Dave Kohl Adam Levine Violet Mulligan Hailee Steinfeld Steve James Corden Troublegum Cee Lo Green