In Ascot pfeifen es die Spatzen von den Dächern, aber als die amerikanische Familie Otis in ihr geerbtes Schloss von Canterville einzieht, ist die Überraschung groß, als dort bereits ein altes Gespenst wohnt. Der Geist ist jedoch bald verzweifelt, denn die modernen Amerikaner glauben nicht an den Spuk. Nur Tochter Virginia ist auf seiner Seite.