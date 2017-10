Die junge amerikanische Singer-Songwriter-Generation versteht sich als Erbe von Country-Rebellen wie Johnny Cash, Willie Nelson und Steve Earle. Ihre Musik steht heute wie damals für ein wertekonservatives Amerika, das mit Mitgefühl auf seine Mitmenschen blickt. Die Musiker verzweifeln an sich und dem Land und sind gleichzeitig voller Hoffnung und Glauben. Vor 30 Jahren erfand Steve Earle das schlechte Gewissen in der Countrymusik. Er prangerte Gefängnisse an, sprach über Armut und sang den Drogensüchtigen aus der Seele. Irgendwann entfremdete sich Countrymusik von den Menschen. Statt echter Menschlichkeit wurde in Nashville die heile Welt besungen. Die reale Welt sieht anders aus. 15 Prozent der Amerikaner leben unter der Armutsgrenze, überall entstehen Zeltstädte wie einst während der Großen Depression. Es trifft Angehörige aller Schichten. Die Zeit ist reif, die Dinge wieder zu vermenschlichen. Die Amerikaner müssen sich wieder auf ihre Stärken besinnen: Organisationstalent und Solidarität. Der Dokumentarfilm rankt sich um die Singer-Songwriter Justin Townes Earle, John Carter Cash und Caitlin Rose als Vertreter der neuen Generation, die sich von der Feelgood-Musik aus Nashville abwenden. Er zeigt Amerika zwischen den Küsten, die wilden Berge der Appalachen, die verarmten Landstriche Alabamas und natürlich Tennessee, die Heimat der Country-Industrie. Die neue, ehrliche Countrymusik dient als Aufhänger, um von einem ungeschminkten, authentischen Amerika zu erzählen und von den Menschen, die im Land von Hollywood und Wall Street ums tägliche Überleben kämpfen und doch nicht den Glauben an ihre Nation verlieren.