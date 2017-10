Ellas Baby Heute | ONE | 07:05 - 08:35 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die 16-jährige Ella ist schwanger. Von dem Vater des Kindes, den sie beim Schüleraustausch kennengelernt hat, weiß sie nur, dass er Pierre hieß. Für ihren Vater Roman ist es ein Schock. Doch er fasst sich schnell und unterstützt Ella. Auch seine neue Freundin Ariane versucht zu helfen, was Ella nicht zulässt. Sie hängt noch sehr an ihrer Mutter, die die Familie vor Jahren verlassen hat. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2017 FSK: 6 Schauspieler: Roman Benno Fürmann Ella Tijan Marei Ariane Katharina Schüttler Matti Ivo Kortlang Janine Felicitas Freundner Karl Péter Franke