Die Tiere der Wildnis sind überhaupt nicht kamerascheu. Genauso wie unsere flauschigen Freunde zu Hause oder die bizarren Biester der Tiefsee. Diese Ranking-Show ist witzig und wissenswert: Welches ist das größte Raubtier Deutschlands? Wussten Sie, dass ausgerechnet Waschbären in einigen Bundesländern eine Plage sind? Und in welchem deutschen Zoo lebt der Papagei von Pippi Langstrumpf? Das Huhn ist weltweit das häufigste Haustier. Aber kennen Sie auch Hennen mit Warnweste, auf Segeltour im Polarmeer oder wie sie ein Cowgirl attackieren? Hauskatzen sind unsere Lieblinge. Wir zeigen sie ganz ungewohnt als Bahnhofvorsteherin, Brandstifter und Babysitter. Oder unsere knuffigen Hunde: Haben Sie die schon als Polizeioffizier gesehen? Wie sie Trauringe besorgen? Und sich vor dem Fernseher gruseln? In den 100 Kurzgeschichten sind u.a. zu sehen: - ein 13-jähriges Mädchen aus Mongolei mit ihrem Adler - Sir Nils Olav III., ein Königspinguin und Brigadegeneral der schottischen Marine - eine Goliath-Vogelspinne, auch für Kinder die Delikatesse im Regenwald Venezuelas - Botos, rosa Flussdelfine und Machos in der Mythologie der Amazonasindianer Brasiliens - eine uniformierte Katze ist Bahnhofsvorsteherin in Japan - ganz neue Geschöpfe aus der Tiefsee, wilde Kreaturen, einige aktuell erst gesichtet - die wilden Verwandten unserer normalen Hausmiezen, die sehr seltene Kleinkatzen sind: der Binturong, der Serval und der Manul Insgesamt zeigt RTL drei neue Folgen von 'Die 100.'. Los geht es mit 'Die 100 wildesten Geschichten aus dem Reich der Tiere'. - Die wilden Verwandten unserer normalen Hausmiezen, die sehr seltene Kleinkatzen sind: der Binturong, der Serval und der Manul