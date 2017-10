Erst vor fünf Jahren führte die FIA die Formel-3-Europameisterschaft wieder ein. Sie war von 1975 bis 1984 die wichtigste Serie für Motoren mit einem maximalen Hubraum von 2.000cm³, wurde dann aber vom Formel 3-Cup und der Euroserie abgelöst. Die Formel 3 gilt als Vorstufe für die GP2-Serie und die Formel 1. Wer gute Plätze einfährt, hofft auf ein Cockpit in der Königsklasse. Auch für den späteren Formel 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher war die Formel 3 das perfekte Sprungbrett in die Formel 1. Auf jeder der 10 Saisonstrecken werden drei Rennen gefahren. Dabei gastiert die Formel 3 in Deutschland auf dem Nürburgring, dem Norisring und in Hockenheim. In dieser Saison mit dabei ist Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher.