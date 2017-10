Wasserschaden: wie unseriöse Sanitärdienste abkassieren Wenn zu Hause Wasser in Wände, Böden oder Decken eindringt, ist irgendwo ein Leck. Das muss schnell geschlossen werden, um schlimme Schimmelschäden zu vermeiden. "Markt" hat mit versteckter Kamera beobachtet, ob Handwerker die undichten Stellen finden. Aber so einige Kandidaten hätten die Sache fast noch schlimmer gemacht. "Markt" deckt auf! Deutsches Bier: verwässertes Reinheitsgebot Wasser, Hopfen, Hefe, Malz, mehr Zutaten dürfen nicht hinein ins echte, deutsche Bier. Das jedenfalls glauben viele Verbraucher. Doch das traditionelle Reinheitsgebot ist um viele Ausnahmeregelungen erweitert worden. Nun dürfen auch Filterhilfsstoffe aus Plastik ins Bier. Hopfenextrakt und färbende Zutaten sind auch keine Seltenheit. So manchem Bierliebhaber vergeht da schnell die Lust am Genuss des deutschen Kulturguts. Kratzer im Auto: Versicherung will nicht zahlen Für Sotiria L. aus Hamburg war die Schramme in ihrem Auto ganz schön ärgerlich. Ein anderer Autofahrer hatte auf dem Parkplatz die Tür in ihre Fahrzeugseite gerammt. Eine klare Sache. Also übergibt der Verursacher die Angelegenheit seiner Versicherung. Doch die weigert sich nun schon seit Monaten, das Geld zu überweisen. "Markt" mischt sich ein! Nähmaschinen: was taugen günstige Modelle? Wie viel Geld sollte man für eine vernünftige Nähmaschine ausgeben? Oft gibt es zahlreiche günstige Modelle im Angebot, auch in Discountern. Doch was taugen diese Nähmaschinen? "Markt" will's wissen und vergleicht unterschiedliche Marken im Preis zwischen rund 90 Euro und 300 Euro. Dicke Luft im Flugzeug: regelmäßig Abgase in der Kabine Wer häufiger mit dem Flugzeug reist, hat es oft schon erlebt: In der Kabine stinkt es nach Kerosin und Abgasen. Die Folgen: Schwindel, Übelkeit, Herzrasen. Die sogenannten Fume Events gibt es jeden Tag. Das Problem: Bei fast allen Flugzeugen wird die Atemluft für die Kabine direkt am Triebwerk abgezapft. Diese Luft wird bislang nicht gefiltert. Bei Undichtigkeiten in den Turbinen können Öldämpfe ungehindert in die Atemluft gelangen. Die Airlines bestätigen offiziell keine Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen, doch der Unmut bei den Besatzungen wächst. Fachkräftemangel: Ausbildungsplatz für Geflüchtete In Deutschland fehlen Fachkräfte, gerade in manchen Handwerksberufen. Eine Bäckerei in Hannover hat damit nun kein großes Problem mehr. Sie reserviert einige Ausbildungsplätze für Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Für die Ausländer ist das eine Perspektive und für den Handwerksbetrieb auch. - Wasserschaden: wie unseriöse Sanitärdienste abkassieren