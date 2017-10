Masha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Zeit zu fischen! Der Bär steht bereits mit Angel und Eimer in der Tür und will sich gerade auf den Weg zum See machen, als Mascha auftaucht, die erst einmal frühstücken möchte. Als der Bär schließlich weg ist, stellt Mascha das ganze Haus gehörig auf den Kopf, um süße Lutscher herzustellen. Doch wer zu viel Süßes isst, bekommt ein Loch im Zahn und prompt ist ein Zahnarzt gefragt. Original-Titel: Masha and the Bear Untertitel: Das süße Leben Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Denis Cherviatsov Folge: 7