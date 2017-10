The Canyon Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:10 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Lori und Nick wollen ihre Flitterwochen an einem besonderen Ort verbringen: Der Grand Canyon soll es sein. Also buchen sie den Guide Henry, der sie durch das Gebiet führen soll. Doch was als romantisches Naturerlebnis geplant war, wird zum harten Überlebenskampf für das junge Paar. Laufzeit: 115 Minuten Genre: Thriller, USA 2009 Regie: Richard Harrah FSK: 12 Schauspieler: Nick Conway Eion Bailey Lori Conway Yvonne Strahovski Henry Will Patton Motelmanagerin Wendy Worthington Empfangsdame Andrea Marcellus Ranger Christopher Sweeney