Die Annäherung der beiden schüchternen Franken Toni und Anton erweist sich als äußerst verzwickt. Da nimmt Toni allen Mut zusammen und will es auf ein Date ankommen lassen. Nach einem niederschmetternden Anruf von Trixi versucht Mike, seine hochkommende Wut und seinen Schmerz mit Alkohol zu betäuben. Als er am frühen Morgen zu einem Feuerwehreinsatz gerufen wird, ist er schlagartig nüchtern: Denn ausgerechnet seine Oldtimerhalle steht in Flammen! Vor Ort erfährt er, dass sein Mitarbeiter Tuncay sich noch in der brennenden Halle befindet. Waghalsig stürzt Mike sich in das Inferno!