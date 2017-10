Anton Kästner hat vor einem halben Jahr eine Leberlebendspende von seiner Frau Rebecca erhalten, bei der sie überraschend starb. Anton gibt Miriam Haller, der Verlobten seines Sohnes, die Schuld an der Tragödie. Miriam versucht, jede Chance der Verständigung mit ihrem Schwiegervater zu nutzen - Anton aber bleibt unversöhnlich. Als Anton und sein Sohn Jens beim Ausbau des Kellers einen Unfall haben, werden sie in die Sachsenklinik eingeliefert. Dort fällt Dr. Niklas Ahrend der Husten der beiden Männer auf. Der Arzt vermutet eine Schimmelpilzinfektion. Ahrend gerät schon an seinem ersten Arbeitstag in manch heikle Situation. Er flirtet mit Sarah Marquardt und Schwester Arzu, belehrt Brentano und provoziert Roland und Martin.