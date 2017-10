Renegade - Gnadenlose Jagd Heute | NITRO | 16:05 - 16:50 Uhr | Actionserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Reno und Bobby folgen einer Spur auf der Suche nach Bankräubern und treffen dabei auf Roger Perry, der Tourenwagenrennen organisiert. Reno und Bobby finden so heraus, dass der Gangster Nick Griffin häufig einen der Rennfahrer als Fahrer seiner Fluchtwagen engagiert. Um Griffin auf die Schliche zu kommen, fängt Reno an, für Perry als Mechaniker zu arbeiten und schon bald bekommt er den Auftrag, auch selbst Auto zu fahren... Original-Titel: Renegade Untertitel: Tod auf Rädern Laufzeit: 45 Minuten Genre: Actionserie, USA 1993 Regie: Ralph Hemecker Folge: 9 Schauspieler: Reno Raines Lorenzo Lamas Bobby Six Killer Branscombe Richmond Cheyenne Phillips Kathleen Kinmont Roger Perry John Beck Maryanne Perry Jennifer Guthrie Nicky Griffin Sam J. Jones Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets