Die Goldbergs Morgen | ORF 1 | 08:55 - 09:15 Uhr | Comedyserie

Adam bricht sich beim Tanzen im Zimmer den Arm. Um in der Schule nicht als Versager dazustehen, behauptet er, mit einem Hoverboard gestürzt zu sein. Da dies zunächst niemand glauben will, schwört er auf die Freundschaft mit Emmy. Inzwischen entdeckt die ganze Familie chinesisches Essen für sich. Sehr zum Missfallen von Beverly, die das als Beleidigung ihrer Kochkünste auffasst. Original-Titel: The Goldbergs Untertitel: Hausverbot Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: Victor Nelli Jr. Folge: 8 Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Adam Goldberg Sean Giambrone Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia Albert "Pops" Solomon George Segal Murray Goldberg Jeff Garlin