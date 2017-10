Der Leuchtturmwächter Otto lebt inmitten seiner friesischen Heimat, nahe dem von ihm über allem geliebten Meer und den Deichen, ein friedfertiges Leben. Doch eines Tages ziehen dunkle Wolken über dem Friesenlande auf: Ein Gruppe finsterer Geschäftemacher aus der Großstadt wollen Ottos Heimat in eine futuristische Raketenteststrecke verwandeln. Die fiesen Kapitalisten haben schon fast das gesamte Umland mit äußerst rüden Methoden an sich gebracht. Nun fehlt ihnen nur noch der schöne Flecken rund um Ottos Leuchtturm. Doch der stolze Friesenjunge weigert sich, sein Eigentum zu verkaufen, schließlich lebt er auf traditionsreichem Territorium, das seit Jahrhunderten von seinen nicht immer ganz hellen Vorfahren besiedelt wurde. Standhaft weigert sich Otto zu verkaufen, doch er hat das komplizierte friesische Erbrecht vergessen. Denn eigentlich gehört der Leuchtturm und das Grünland seinem Bruder Benno, der vor Jahren nach Amerika ausgewandert ist. Kehrt Benno nicht innerhalb des nächsten Jahres zurück, fällt das Land in den Besitz des Nachbarn, des fiesen Barons, der nur zu gerne bereit ist, Friesengrund und -boden an die fiesen Geschäftsleute zu verkaufen. Frauke, die hübsche Tochter des Barons, ist damit jedoch gar nicht einverstanden und sinnt auf einen Ausweg: Sie überredet Otto, nach Amerika zu fahren, um seinen Bruder zu finden. Und so macht Otto, der nunmehr 'Außerfriesische', sich auf ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Eine unglaubliche Reise beginnt...