Der Mechaniker Lantier nimmt in einem nordfranzösischen Kohlerevier eine Stelle an. Durch die Freundschaft mit dem Grubenarbeiter Maheu erlebt er den Hunger und das soziale Elend der Bergleute hautnah. Nach einer verdeckten Lohnsenkung organisieren Lantier und Maheu einen Arbeiteraufstand. Die erbitterten Auseinandersetzungen mit den Streikbrechern eskalieren in einer offenen Arbeiterrevolte.