Death In Paradise Heute | ZDF neo | 17:50 - 18:45 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Gleich in der ersten Episode wird Inspektor Poole ermordet. DI Humphrey Goodman übernimmt die Nachfolge. Im Gegensatz zum überkorrekten Poole ist Goodman ein ungeschickter Tollpatsch. Während Camille, Fidel und Dwayne, die Pooles Mörder suchen, an den kriminalistischen Fähigkeiten ihres neuen Chefs zweifeln, beweist der, dass er es mit den Kriminellen im Karibik-Paradies durchaus aufnehmen kann. Untertitel: Der Ruf der Wildnis Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2014 Regie: Robert Quinn Folge: 6 Schauspieler: DI Humphrey Goodman Kris Marshall DS Camille Bordey Sara Martins Fidel Best Gary Carr Officer Dwayne Myers Danny John-Jules Catherine Elisabeth Bourgine Captain Jack Paul Barber Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets