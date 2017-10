Die smarte Jane Kennedy kehrt mit ihrer 15-jährigen Tochter in ihre Heimatstadt Lighthaven zurück und arbeitet dort als Coroner. Mit Scharfsinn und Mut löst sie verschiedene Kriminalfälle. Robert Talbot, Besitzer der Firma "Talbot's Ices" wurde betäubt und anschließend in einem Gefrierraum eingeschlossen. Schnell geraten seine attraktive Ehefrau Christine sowie sein eigenwilliger Sohn Andrew unter Verdacht. Denn beide profitieren enorm von dem Erbe. Offenbar wollte Robert Talbot seine Firma in naher Zukunft verkaufen, doch sein Sohn Andrew war gegen diesen Plan. Er befürchtete, dass sein Vater die Firma nur aus Liebe zu seiner neuen Ehefrau verkaufen wollte. Andrew sah in Christine eine Art "Schwarze Witwe", da schon mehrere ihrer Ehemänner unter mysteriösen Umständen verstarben. Christine kann DS Davey Higgins allerdings von ihrer Unschuld überzeugen und weist ihn darauf hin, welche Vorteile Andrew aus dem Tod seines Vaters schlagen kann. Jane Kennedy hingegen misstraut der manipulativen Christine und versucht verzweifelt, Davey die Augen zu öffnen.