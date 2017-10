Der Martinshof hat zu wenig zahlende Gäste. Als Bibi und Tina zwei Ferienkinder zum Bahnhof bringen, entdecken sie an der Litfaßsäule einen Anschlag: "Fohlen für Dreharbeiten gesucht!". Das wäre doch was für Felix und die beste Werbung für den Martinshof! Auf zum Casting! Kurz darauf treffen Bibi und Tina die kleine Emily, die ihnen erzählt, dass ihre Mutter endlich das Fohlen Fioretta kaufen wird, in das sie ganz vernarrt ist.