Die Verlorenen Kinder sind verschwunden. Peter, Tinker Bell und die Geschwister suchen sie überall. Weder im Indianerdorf noch auf der "Jolly Roger" sind sie zu finden. Was ist passiert? Eine Spur führt die Freunde in die Halle der Chumbas. Dort finden sie die Verlorenen Kinder, die Piraten und die Indianer starr wie Statuen. Die Chumbas haben die Truhe geöffnet, in der der böse Geist Loki untergebracht war. Nun nennt sich Loki "der Große Chumbalaya". Loki hatte das heilige Ei der Chumbas versteckt und den Chumbas vorgemacht, das Ei sei ausgebrütet worden und er sei herausgekommen. Die einfältigen Chumbas haben ihn sofort als ihren Meister betrachtet und auf seinen Befehl hin alle auf der Insel gefangen genommen und mit einem Blütenstaub bestäubt, der sie starr gemacht hat. Peter und die Darling-Kinder müssen das Ei finden und Loki das Handwerk legen.