Bibi und Tina holen einen neuen Gast vom Bahnhof ab. Es ist Tim, ein Junge, der am Falkensteiner Westernturnier teilnehmen wird. Für Tim hängt von einem Turniergewinn sehr viel ab: Vom Preisgeld will er sein Pflegepferd Candy kaufen. Bibi und Tina wollen Tim helfen und bilden mit ihm ein Team. Alexander bietet sich als Trainer an. Die Sache scheint perfekt! Doch Tims Widersacher Marvin will mit allen Mitteln verhindern, dass Tim gewinnt.