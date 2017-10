Zum Glück bleibt es in der Familie Heute | ZDF | 14:50 - 16:30 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Weil er pleite ist, geht César (Christian Clavier) auf das Angebot seiner lesbischen Schwester Alex (Héléna Noguerra) ein. Sie und ihre Partnerin Kim (Muriel Robien) möchten in Thailand ein Waisenkind adoptieren, César soll Kims Gatten mimen. Dabei geht alles schief. Original-Titel: You Don't Choose Your Family Laufzeit: 100 Minuten Genre: Komödie, F 2011 FSK: 12 Schauspieler: César Borgnoli Christian Clavier Doktor Luix Jean Reno Kim Muriel Robin Alex Héléna Noguerra Jean-Paul Michel Vuillermoz Piok Niok Marc Hoang Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets