Frau Martin ist knapp bei Kasse und will Topsy verkaufen. Bibi und Tina sind entsetzt und wollen das verhindern. Als sie ein altes Hufeisen finden, glauben sie an einen Schatz. Sie bringen das Hufeisen ins Heimatmuseum. Mit dem Finderlohn wollen sie Topsy behalten. Doch leider hält die Museumsdirektorin das Hufeisen für nichts Besonderes und wirft es angeblich weg. Bibi und Tina sind enttäuscht - bis sie dem echten Museumsdirektor begegnen. Er klärt Bibi und Tina über die falsche Direktorin auf. Sie sei auf der Suche nach dem legendären Schimmelreiterschatz. Und das Hufeisen, das Bibi und Tina gefunden haben, stelle in Wahrheit einen wertvollen Hinweis auf den Schatz dar. Gemeinsam machen sich die Mädchen mit dem Direktor auf die Suche nach der Betrügerin. "Das Bibi-und-Tina-Wochenende - Weil wir Freunde sind!" - unter diesem Motto steht das Wochenende vom 14. bis 15. Oktober. Unter anderem zeigen ZDF und KiKA je vier neue Folgen der beliebten Zeichentrickserie, zu sehen nach Ausstrahlung auch auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App.