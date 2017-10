Sie leben von und für die Schönheit: Acht Menschen aus dem Westen, die sich der Schönheit verschrieben haben. In jeder Folge der neuen WDR-Reihe "Die Beauty Profis" werden einige von ihnen vorgestellt. Folge 1: Pauline & Petra Nageldesign-Weltmeisterin Pauline und ihre beste Freundin und persönliche Assistentin Petra gelten in der Beauty-Branche als wahres Dreamteam. Die eine bildet in ihrer Gelsenkirchener "Nageldesign-Akademie" Kolleginnen aus der ganzen Welt aus, die andere kümmert sich in ihrer Bochumer Beauty-Oase um das Nägel-Wohlbefinden zwischen Wattenscheid und Lütgendortmund. Außerdem gehen die zwei Frauen aus dem Ruhrpott ständig gemeinsam auf Dienstreise - diesmal auf eine Münchener Schönheits-Messe. Die erste große Herausforderung wartet allerdings bereits am Flughafen: Die Bedienung des Geldautomaten entpuppt sich mit extralangen, spitzen Kunstnägeln als Problem. Melanie Ein unscheinbares Ladenlokal in Oberhausen. Aber der Laden brummt und die Chefin hat immer alle Hände voll zu tun. Melanie verkauft Unterwäsche in allen Größen - von XXS bis XXL. Ihre Kundschaft kommt aus ganz Deutschland. Seit 20 Jahren geht die gelernte Zahntechnikerin ihrer "Berufung" nach: Slips und BHs verkaufen - vor allem an Frauen, die in den "normalen" Geschäften aufgrund ihrer Köpermaße nicht fündig werden. Zum Firmenjubiläum plant Melanie ein ganz besonderes Projekt: einen eigenen Kalender. Ganz "normale" Kundinnen aus allen Altersklassen und mit verschiedensten Konfektionsgrößen sollen in Dessous von einem Profifotografen in Szene gesetzt werden. Marco Waschen, schneiden, legen - das ist der Dreiklang der Glückseligkeit für Marco aus Düsseldorf. Der 49-Jährige hat seine Bestimmung gefunden, sieht sich nicht als Handwerker, sondern als Künstler. Der Picasso mit Kamm und Frisörpinsel ist ein echtes Beauty-Multitalent: Frisör, Fashion-Fachmann und selbsternannter Frauenversteher. Immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Heute testet Marco seine neueste Geschäftsidee: Die "Styling-Party by Marco" - eine Mischung aus Verkaufsveranstaltung und Damenkränzchen im fremden Wohnzimmer. Die sechsteilige Doku-Soap "Die Beauty Profis - Schönes aus dem Pott" ist eine Produktion der Tokee bros. GmbH im Auftrag des WDR. - Pauline & Petra