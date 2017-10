Henry Denninger ist Teamchef des Rennstalls Koonan Cars und will in diesem Jahr mit seinem Team unbedingt die Rallye TransAfricana gewinnen. Claire Leonhardt ist Frontfrau einer Umweltschutzorganisation in Freiburg und lehnt den Klimakiller Motorsport grundsätzlich ab. Jeder der beiden könnte ungestört seinen Zielen nachgehen, hätte Henry es sich nicht in den Kopf gesetzt, eine Trainingsphase ausgerechnet im Raum Freiburg zu absolvieren, wo seine Tochter Sofia lebt. Für die Klimaaktivisten ist das pure Provokation und völlig inakzeptabel. Und so kommt es auf einer idyllischen Schwarzwaldstraße zur explosiven Konfrontation zwischen Claire und Henry. Es entspinnt sich ein Kampf zwischen dem passionierten Rennfahrer und der schlagfertigen Umweltschützerin, der mit Vehemenz und Ideenreichtum geführt wird. Zwischendurch entdecken Henry und Claire zwar, dass sie sich über die ideologischen Gräben hinweg im Grunde nur allzu gut verstehen - doch bald schon gewinnen die Gesetze des Medienschaukampfs, den sie losgetreten haben, die Oberhand. Als Henrys Seite zu unlauteren Mitteln greift, droht eine verletzende Schlammschlacht.