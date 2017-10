Vater gesucht: Jack ist schwanger. Aber von wem? Ihre Amnesie wirft nach wie vor viele Fragen auf. Dann entdeckt Jack auf einem Kontoauszug eine heiße Spur. Führt sie zum Vater ihres ungeborenen Kindes? Scheinehe: Neyla und Klaus können der Mitarbeiterin von der Ausländerbehörde ihre Scheinehe als echte Liebesheirat verkaufen. Alle Zweifel scheinen damit beseitigt. Bis Klaus Schein und Sein selbst infrage stellt. Traumatisiert: Der Überfall auf die transsexuelle Sunny hat bei ihr deutliche Spuren hinterlassen. Völlig verängstigt vertraut sie sich ihrer guten Freundin Tanja an. Als Tanja sie tröstet, kommen sich beide überraschend nah. Hintergrundinformation: Auch in der Folge 1646 ist Michaela Schaffrath in einer Gastrolle in der "Lindenstraße" dabei. Ebenso wie in der Folge 1645 spielt sie die Mitarbeiterin der Ausländerbehörde Sofia Karwass. Der Schauspieler Toni Snetberger kehrt in der Rolle als Enzo Buchstab in die "Lindenstraße" zurück. Im Mai 2016 hatte er das Ensemble der Fernsehserie verlassen.