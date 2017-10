Nora ist neu in dem norwegischen Städtchen Skjåk, in dem ihr Großvater Polizeichef ist. Schnell freundet sie sich mit Lars und Simon an. Sie sind auf der Jagd nach einem verschollenen Schatz, Odins Gold. Lars leitet die Suche und ist überzeugt, dass ein verschwundenes Medaillon den Weg zum Schatz weist. Tatsächlich findet das Trio das Schmuckstück in einem gefrorenen Bach. Doch der Jubel hält nur kurz, denn plötzlich taucht dort eine Leiche auf. Als die drei ihre Betreuer aus dem Sportcamp dazuholen, ist der Tote verschwunden. Nora und Simon machen sich auf die Suche, entdecken einen abgelegenen Hof und vermuten dort den Täter. Eine spannende Verfolgungsjagd beginnt.