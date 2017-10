Naturerlebnis: Kraniche im KRANORAMA Die Kraniche kommen aus Skandinavien und Russland und sammeln sich ab September im Norden von Mecklenburg-Vorpommern, bevor sie in ihre Winterquartiere im Süden fliegen. Damit bietet sich die wunderbare Gelegenheit, die "Vögel des Glücks", wie sie auch genannt werden, aus der Nähe zu beobachten. Möglich wird das bei geführten Wanderungen rund um das Kranichinformations-Zentrum Groß Mohrdorf und seit einiger Zeit auch im neuen KRANORAMA, einer barrierefreien Beobachtungsstation am Günzer See. Erlebnisse in der Natur: die Heilkraft des Herbstgartens Nützliches Wissen rund um die Heilkraft von Blüten und Wurzeln erfährt man im Wangeliner Garten. Dort stehen wachsen in unterschiedlichen Beeten Heil-, Nutz-, Trick- oder Duftpflanzen. Noch bis Mitte November kann man immer freitags mit im Garten arbeiten. Jetzt im Herbst fällt dort eine ganze Menge an: Pflanzen und Sträucher beschneiden, kürzen, teilen! Im Programm des Vereins stehen auch Kurse im Obstbaumbeschnitt, ökologisches Bauen mit Lehm oder Seminare und Workshops für Jugendliche rund um die ökologische Landwirtschaft. Sogar Übernachtungsmöglichkeiten werden angeboten, von der einfachen Unterkunft im Bauwagen bis hin zur Ferienwohnung in einem Lehmtonnenbau. Festung Friedrichsort: Craft-Beer, Bands und Handwerk zwischen alten Mauern Die Festung Friedrichsort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum beliebten Badestrand Falckenstein bei Kiel. Es ist die einzige noch erhaltene Seefestung Deutschlands. Vor fast 400 Jahren ließ der dänische König Christian IV. an der schmalsten Stelle der Kieler Förde eine Festung erbauen, um Kiel gegen schwedische Angreifer zu verteidigen. Später wurde die Festung als Depotplatz und zur Unterbringung von Gefangenen genutzt. Als die Preußen kamen, wurden hier Kasematten errichtet. Diese sind heute noch erhalten und auch Teile der Wallanlagen und des Festungsgrabens. Bis 1961 gehörte die Anlage der Bundeswehr. Heute ist die unscheinbare alte Zitadelle mit ihrer wechselvollen Geschichte ein kulturhistorischer Schatz hinter dem Deich, der bei der Bevölkerung noch weitgehend unbekannt ist, denn sie wird nur zu besonderen Anlässen zur Besichtigung geöffnet. Die Gebäude, die sich heute in Privatbesitz befinden, werden dennoch genutzt: als Tonstudio und Probenraum für Musiker und von der jüngst gegründeten Küstenbrauerei. Haus am Meer: Frauenhotel in Nienhagen Vor zehn Jahren eröffnete Betreiberin Hildegard Benning ihr Hotel nur für Frauen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schweizerin Marianne Zaugg kennt das Haus am Meer schon, in dem ausschließlich Frauen Urlaub machen. Zusammen mit ihrer Freundin macht sie dort Radtouren und Wanderungen oder eine Ausfahrt mit dem hoteleigenen Segelboot. Es geht auf die Ostsee hinaus oder auch in die Hansestadt Rostock. In die weiße Villa an der Steilküste kommen alleinreisende Mütter und Töchter, Paare, Freundinnen, die Erholung suchen. Dort genießen sie die Beschaulichkeit des Ostseebades, die Gastlichkeit des Hotels und finden Ruhe oder aktive Freizeitangebote. Ruhig und beschaulich: Spaziergang durch Schnackenburg Die kleine Stadt Schnackenburg an der Elbe liegt am östlichsten Punkt Niedersachsens. Gegenüber am anderen Ufer ist schon Brandenburg. Vor der Maueröffung war hier eine Zollstation. Nach der Wende hat sich das Leben in dem kleinen Ort verändert, es ist ruhiger und beschaulicher geworden. Das schätzen besonders Radfahrer, Wanderer und Naturfreunde. Die "Nordtour" hat Ur- und Neuschnackenburger durch ihren Alltag an der Elbe begleitet. Das physikalische Erlebniszentrum Phänomania in Büsum Büsum bietet viel: Wattwanderungen, Fischbrötchen, Spazierengehen, Wellness und die täglichen Verbindungen nach Helgoland. Das Nordseebad in Dithmarschen zeigt mit dem Erlebniszentrum Phänomania neuerdings auch, dass Bildung Spaß machen kann. - Comiczeichner Stephan Höstermann und seine Wildvögel- Cartoons