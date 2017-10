Als die Bärendame überraschend an Bärs Haus vorbeikommt, holt der flugs seine Gitarre und gibt ein romantisches Lied zum Besten gibt, was die Bärin allerdings nicht beeindruckt. Damit der Bär nicht in Liebeskummer versinkt, bastelt Mascha ihm ein Rockeroutfit und nimmt mit ihm ein cooles Musikvideo auf. Der Bär hat Maschas Idee verstanden und glaubt sich für den nächsten Besuch gut gerüstet.