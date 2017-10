Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph, und sorgen, wie in jeder Sendung, für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse. Dieses Mal in "Wissen macht Ah": Warum spritzt das Wasser beim Sprung ins Schwimmbecken? Platsch! Beim Sprung ins Schwimmbecken spritzt immer Wasser in die Höhe, egal ob Kopfsprung oder Bauchlandung. Wieso bleibt das Nass nicht einfach im Becken? Vielleicht weiß der Bademeister eine Antwort. Wie funktioniert ein Katzengetränkeautomat? Was macht eine Katze, wenn sie Durst hat? Sie geht zum Getränkeautomat. Den haben die beiden Erfinder Jürgen und Daniel extra für sie erfunden und zeigen, wie er funktioniert: mit Lichtschranke, Schüsselsensor und Tank. Wie werden Lokomotiven gewaschen? Ist ein Auto schmutzig, kommt es in die Autowaschanlage. Aber was passiert mit der Lok, wenn sie eine Reinigung benötigt? Stehen etwa irgendwo in Deutschland Bürsten am Bahndamm, die die Reinigung im Vorbeifahren erledigen? Shary und Ralph folgen einer schmutzigen Lok. Wie leben Frösche? Der grüne Wasserfrosch lebt mit seinen Artgenossen im Teich. Shary und Ralph schauen sich die Amphibien mal genauer an: Wie springen Frösche eigentlich? Was steht auf ihrer Speisekarte? Und wo haben sie ihre Ohren? Reportageauftrag für Shary: Was machen Feuerwehrmänner, wenn sie gerade kein Feuer löschen? Diesmal schlüpft Shary in einen Feuerwehranzug und lässt sich von Feuerwehrmann Willy zeigen, was er den ganzen Tag so tut, wenn gerade mal kein Brand zu löschen ist. Als per Funkspruch ein brennendes Auto auf der Autobahn gemeldet wird, darf Shary mit auf den Löschzug springen.