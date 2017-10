Um möglichst alles über Gold herauszufinden, watet Willi mit dem Geologen Dr. Markus Schade zuerst durch die Grümpen in Thüringen. Der Fluss gilt als einer der goldreichsten Flüsse Deutschlands: Winzige Mengen von Gold befinden sich in seinem Gestein. Das fließende Wasser lässt die Steine verwittern und löst so das Gold heraus. Diese minikleinen Metallflitter lagern sich im Flussbett ab. Mit sehr viel Geduld, der richtigen Ausrüstung, geübtem Blick und einer Portion Glück kann man fündig werden. Hey, da glitzert doch was? Tatsächlich - ein winziges Goldstückchen! Gold ist sehr wertvoll und man findet es nur unter großen Mühen. Deshalb wirft man "gebrauchtes" Gold selbstverständlich nicht einfach weg, sondern recycelt es. Dafür sorgt die Goldscheideanstalt Wieland in Pforzheim. Andreas arbeitet dort als Schmelzer an speziellen Öfen, die so heiß werden, dass sie Metalle schmelzen lassen. Willi darf helfen und wird dazu mit dicken Handschuhen, Schutzbrille und Wärmeschürze ausgestattet. Dann darf er an die Goldsuppe: Alte Ringe, Münzen und Ketten werden in einem Tiegel geschmolzen und zu einem Barren gegossen. Dieser Barren muss mehrere komplizierte chemische Verfahren durchlaufen, dann bleibt am Schluss reines Feingold übrig. Die Goldschläger einer Firma in Schwabach walzen das Feingold zuerst zu einem ungefähr 300 Meter langen Band, das danach in kleine Quadrate geschnitten wird. Anschließend schlagen riesige Hämmer so lange auf die Goldquadrate ein, bis sie nur noch hauchdünn und federleicht sind. Mit diesen Goldpapierchen werden zum Beispiel Engelfiguren in Kirchen verziert. Abschließend geht es um Gold und Geld: Willi hat eine Verabredung im Bayerischen Hauptmünzamt in München. Hier ist nicht alles Gold, was glänzt: Die Zeiten, als man noch mit echten Goldmünzen bezahlte, sind lange vorbei. Die normalen Euro-Münzen glänzen zwar goldfarben, sind aber aus anderen Metallen gefertigt. Aber Sigi ist gerade dabei, spezielle 100-Euro-Münzen aus feinstem Gold zu prägen. Die runden Goldrohlinge werden unter einen mächtigen Stanzapparat gelegt. Zweimal fährt der mächtige Stempel herunter - fertig ist die Sammler-Münze!