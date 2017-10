An Haribo Goldbären kommt man nicht vorbei, ob in Deutschland oder im Ausland. Die Produkte des Bonner Traditionsunternehmens sind Exportschlager auf der ganzen Welt. Warum sind die Fruchtgummis überall so beliebt? Ist die Qualität wirklich besser als bei der Konkurrenz? Oder lassen wir uns durch das Markenimage blenden? Der Haribo-Check geht diesen Fragen nach und blickt hinter die Kulissen.