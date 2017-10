Shary und Ralph machen heute eine Spitzensendung - eine Fingerspitzensendung sogar! Im "Wissen macht Ah!"-Studio geht es um Finger und was man mit ihnen alles ertasten kann: den Puls, Blindenschrift und vieles mehr. Außerdem beantworten die beiden - ebenfalls feinfühlig - folgende Fragen: Weshalb sagt man: "Das passt wie angegossen"? Die Redewendung besagt, dass einem ein Kleidungsstück besonders gut passt. Sagt jemand: "Das passt wie angegossen.", macht er also ein Kompliment. Aber woher kommt der Ausdruck? Was hat "gut passen" mit "gießen" zu tun? Shary kennt die Antwort. Und auch diese Fragen werden geklärt: * Warum wird das Essen in der Mikrowelle nie überall gleich heiß? * Wie misst man den Puls? Und warum? * Was sind das für Rillen auf dem Gehsteig (taktiles Leitsystem)? * Warum wird ein Keks weich, wenn er länger liegt, und Brot hart?