In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Heute | Das Erste | 12:05 - 12:55 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Nach einem Busunfall werden gleich mehrere Verletzte in die Notaufnahme eingeliefert. Im Rettungswagen begleitet Vivienne Kling eine der Verunglückten: Tina Fresen - Verdacht auf Schädelfraktur. Die Reiseleiterin schwebt in Lebensgefahr. Die Neurochirurgen Dr. Ruhland und Vivi Kling müssen sofort eine Not-OP durchführen, doch Tina interessiert sich einzig für ihren Freund Eddie, den Busfahrer. Laufzeit: 50 Minuten Genre: Arztserie, D 2017 Regie: Jan Bauer Folge: 13 Schauspieler: Dr. Niklas Ahrend Roy Peter Link Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh Dr. Matteo Moreau Mike Adler Ben Ahlbeck Philipp Danne Elias Bähr Stefan Ruppe Julia Berger Mirka Pigulla Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets