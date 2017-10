Viele Bürgerinnen und Bürger bekommen ein oder zwei Mal im Jahr einen grippalen Infekt. Der Kopf brummt, die Nase läuft und oft muss man sich mit Fieber ins Bett legen. Wer nicht einfach abwarten kann, bis die Krankheit verklingt, dem helfen Medikamente wieder auf die Beine. Wie die aber hergestellt werden und weshalb sie funktionieren, das interessiert Willi für diese Reportage. Und er will auch wissen, was man machen kann, damit man erst gar keine braucht! Zusammen mit dem Kräuterwastl ist Willi auf Kräuter-Entdeckungstour im Mangfalltal. Beim Pflücken erfährt der Reporter, dass z.B. der Löwenzahn als Tee bei Verdauungsproblemen hilft. Aber Vorsicht ist geboten beim Sammeln: Wer sich nicht genau auskennt, muss unbedingt Experten fragen. Denn oft mischen sich unter die heilsamen Kräuter auch solche, die giftig und sogar lebensgefährlich sind! Der Kräuterwastl sammelt aber die Kräuterpflanzen nicht nur, um heilende Tees zu kochen, er stellt aus ihnen auch "richtige" Medizin her: Hustenbonbons aus Spitzwegerich zum Beispiel. Willis nächste Station ist eine Apotheke in Weißenburg in der Nähe von Nürnberg. Dort nimmt er zusammen mit Apothekerin Sabine Käsberger Tabletten, Dragees und Pillen genauer unter die Lupe. Willi erfährt: Wo genau die Tablette helfen soll, das "weiß" der Körper. Nach dem Motto "Schlüssel sucht Schloss" wirken die Arzneimittel genau da, wo sie benötigt werden. Weiter geht's zu einer Firma in der Oberpfalz. Bevor Willi einen Blick in die Produktion von Erkältungssaft wirft, muss er erst mal bei der Ernte mit anpacken und Unkraut aus dem Ampferkraut-Feld jäten. Im Saft sollen neben dem Ampferkraut schließlich nur die erforderlichen vier weiteren Zutaten sein: Holunderblüte, Schlüsselblume, Eisenkraut und Enzianwurzel. Joachim Erler erklärt Willi, dass alle Kräuter mit gereinigtem Wasser vermengt werden und dann mehrere Tage lang ziehen müssen. Funktioniert ja wie beim Tee! Jetzt noch Sirup und Kirschsaft für den Geschmack hinzu - und fertig ist der Erkältungssaft. Na dann: gute Besserung!