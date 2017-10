Dr. Kathrin Globisch unterläuft ein Fehler bei der Dienstplanung, wodurch kein Chirurg im Haus ist. So muss sie eine riskante Notoperation selbst durchführen, obwohl sie seit Jahren nicht mehr selbst operiert hat. Nach der OP spürt der Patient seine Beine nicht mehr. Dr. Globisch wird eines Ärztefehlers beschuldigt. Sophia Müller will sich enger an Dr. Stein binden und Arztgattin werden.